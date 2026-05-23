Apero Jazz & Swing Domaine des Pergolas Noyers
Apero Jazz & Swing Domaine des Pergolas Noyers vendredi 10 juillet 2026.
Noyers
Apero Jazz & Swing
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Apéro jazz & swing au domaine avec le groupe miroir jazz
Dégustation et vente de nos vins sur place
Food trucks sur place
Entrée libre .
Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48 domainedespergolas@gmail.com
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English : Apero Jazz & Swing
L’événement Apero Jazz & Swing Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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