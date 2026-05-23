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Apero Jazz & Swing Domaine des Pergolas Noyers

Apero Jazz & Swing Domaine des Pergolas Noyers vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Domaine des Pergolas

Adresse : 16 rue de la gare

Ville : 89310 Noyers

Département : Yonne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Noyers

Apero Jazz & Swing

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Apéro jazz & swing au domaine avec le groupe miroir jazz
Dégustation et vente de nos vins sur place
Food trucks sur place
Entrée libre   .

Domaine des Pergolas 16 rue de la gare Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 29 12 48  domainedespergolas@gmail.com

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English : Apero Jazz & Swing

L’événement Apero Jazz & Swing Noyers a été mis à jour le 2026-05-18 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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