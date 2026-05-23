Festival des Rencontres Musicales de Noyers Église de Noyers-sur-Serein Église de Noyers-sur-Serein Noyers

Noyers

Festival des Rencontres Musicales de Noyers Église de Noyers-sur-Serein

Église de Noyers-sur-Serein 9 Rue de l’Église Noyers Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-16 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-30

La 35ème édition du festival des Rencontres Musicales de Noyers, composé de 7 concerts payants, 6 Masterclasses ouvertes au public et 6 concerts gratuits, se tiendra du 8 au 31 juillet 2026.

Le concert inaugural aura lieu le 12 juillet à 18h00 avec Philippe Cassard (piano) dans un programme viennois (Haydn, Mozart, Beethoven, Liszt et Schubert).

Le groupe Baroque Camerata de Taïwan se produira avec Olivier Charlier (violon) le jeudi 16 à 20h et Lorraine Campet (contrebasse) le dimanche 18 à 18h pour une rencontre sonore entre l’Europe et l’Asie.

Changement de registre le 20 juillet à 20h avec les frères David et Thomas Enhco pour une soirée jazz qui fera dialoguer piano et trompette en hommage au génie d’un genre musical né au XXème siècle.

Le mercredi 22 à 20h, un duo de flûte (Juliette Hurel) et de marimba (Vassilena Serafimova) embrassera un large spectre musical, allant de Bach à Takemitsu, en passant par Granados et de Falla, Aperghis, Piazzolla et quelques autres.

Le 25 à 18h, le quatuor Hermès vous fera voyager entre Haydn et Smetana et assurera la création mondiale de Silex, en présence de son compositeur Philippe Schoeller.

Le concert de clôture aura lieu le 29 juillet à 20h avec Gary Hoffman au violoncelle et Thuy-Anh Vuong au piano, pour parcours musical en compagnie de Bloch, Brahms et Boellmann. .

Église de Noyers-sur-Serein 9 Rue de l’Église Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@musicalesdenoyers.com

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English : Festival des Rencontres Musicales de Noyers Église de Noyers-sur-Serein

L’événement Festival des Rencontres Musicales de Noyers Église de Noyers-sur-Serein Noyers a été mis à jour le 2026-05-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)