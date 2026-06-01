Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches
Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches vendredi 19 juin 2026.
Beaulieu-lès-Loches
Apéro-Concert
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.
Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping !
On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.
Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping ! .
Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr
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English :
We know her well at Bel %EElot: Charlotte Taboyer is back with her guitar and her infectious energy.
For this evening, she’s treating us to a new live jazz looping performance!
L’événement Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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