Beaulieu-lès-Loches

Apéro-Concert

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.

Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping !

On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.

Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping ! .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53 hello@lebelilot.fr

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English :

We know her well at Bel %EElot: Charlotte Taboyer is back with her guitar and her infectious energy.

For this evening, she’s treating us to a new live jazz looping performance!

L’événement Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire