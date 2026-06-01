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Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches

Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches

Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place du Maréchal Leclerc

Ville : 37600 Beaulieu-lès-Loches

Département : Indre-et-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Beaulieu-lès-Loches

Apéro-Concert

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.
Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping !
On la connait bien au Bel îlot revoici Charlotte Taboyer avec sa guitare et son énergie communicative.
Pour cette soirée, elle nous propose un nouvel opus de jazz live Looping !   .

Place du Maréchal Leclerc Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 34 36 53  hello@lebelilot.fr

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English :

We know her well at Bel %EElot: Charlotte Taboyer is back with her guitar and her infectious energy.
For this evening, she’s treating us to a new live jazz looping performance!

L’événement Apéro-Concert Beaulieu-lès-Loches a été mis à jour le 2026-06-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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