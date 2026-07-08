UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chamberet

Apéro Concert Chamberet

jeudi 16 juillet 2026 · Chamberet

Apéro Concert Chamberet

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Sous la Halle
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Apéro Concert

Sous la Halle Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Apéro Concert sous la halle, animé par l’orchestre Sébastien Salesse.
Possibilité de se restaurer sur place.   .

Sous la Halle Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 80 14 48  bcm2.monedieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

À voir aussi à Chamberet (Corrèze)