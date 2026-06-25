Informations pratiques

Chamberet

Soirée Karaoké à l’Hôtel de France

Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Préparez votre plus belle voix… ou simplement votre bonne humeur

A partir de 20h, venez partager une soirée pleine de rires, de chansons et de convivialité à l’Hôtel de France !

Chantez vos titres préférés, montez sur scène entre amis, profitez d’un verre, partagez un bon repas

Et surtout… amusez-vous ! .

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79

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English : Soirée Karaoké à l’Hôtel de France

L’événement Soirée Karaoké à l’Hôtel de France Chamberet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze