Soirée Karaoké à l’Hôtel de France Chamberet
samedi 11 juillet 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Soirée Karaoké à l’Hôtel de France
Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Préparez votre plus belle voix… ou simplement votre bonne humeur
A partir de 20h, venez partager une soirée pleine de rires, de chansons et de convivialité à l’Hôtel de France !
Chantez vos titres préférés, montez sur scène entre amis, profitez d’un verre, partagez un bon repas
Et surtout… amusez-vous ! .
Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79
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English : Soirée Karaoké à l’Hôtel de France
L’événement Soirée Karaoké à l’Hôtel de France Chamberet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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