Sabrina en concert à l’Hôtel de France Chamberet
samedi 4 juillet 2026 · Chamberet
Informations pratiques
Chamberet
Sabrina en concert à l’Hôtel de France
Chamberet Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La musique revient à l’Hôtel de France pour une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de l’émotion.
Venez profiter de la magnifique voix de Sabi Estival et partager un moment unique entre amis ou en famille !
Réservation conseillée au 05 55 97 20 79. .
Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sabrina en concert à l’Hôtel de France
L’événement Sabrina en concert à l’Hôtel de France Chamberet a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Chamberet (Corrèze)
- Exposition de photographies Etats de bois Ecorces Place de la Mairie Chamberet 1 juillet 2026
- Bal au Four Square Roux Chamberet 4 juillet 2026
- Pêche à l’écrevisse Chamberet 8 juillet 2026
- Sortie découverte vallée de la Vézère, en amont du village de Treignac Chamberet 21 juillet 2026
- Grande soirée tapas des pompiers Chamberet 25 juillet 2026