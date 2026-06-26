Informations pratiques

Chamberet

Sabrina en concert à l’Hôtel de France

Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La musique revient à l’Hôtel de France pour une soirée placée sous le signe du partage, de la bonne humeur et de l’émotion.

Venez profiter de la magnifique voix de Sabi Estival et partager un moment unique entre amis ou en famille !

Réservation conseillée au 05 55 97 20 79. .

Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 97 20 79

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English : Sabrina en concert à l’Hôtel de France

L’événement Sabrina en concert à l’Hôtel de France Chamberet a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze