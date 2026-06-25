Bal au Four Square Roux Chamberet
Bal au Four Square Roux Chamberet samedi 4 juillet 2026.
Chamberet
Bal au Four
Square Roux Salle Buisson Chamberet Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Les associations Panache et Découverte et Patrimoine organisent Le Bal du Four, concerts dès 19h, par Blé Noir et le Trio Mascaret, animation et un bal trad.
Apportez vos tartes pour les cuire dans le four communal.
Grignotage et buvette sur place.
Entrée libre. .
Square Roux Salle Buisson Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@collectifpanache.org
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English : Bal au Four
L’événement Bal au Four Chamberet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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