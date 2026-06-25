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Bal au Four Square Roux Chamberet

Bal au Four Square Roux Chamberet

Bal au Four Square Roux Chamberet samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Square Roux
Adresse
Salle Buisson
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Chamberet

Bal au Four

Square Roux Salle Buisson Chamberet Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :
2026-07-04

Les associations Panache et Découverte et Patrimoine organisent Le Bal du Four, concerts dès 19h, par Blé Noir et le Trio Mascaret, animation et un bal trad.
Apportez vos tartes pour les cuire dans le four communal.
Grignotage et buvette sur place.
Entrée libre.   .

Square Roux Salle Buisson Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@collectifpanache.org

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English : Bal au Four

L’événement Bal au Four Chamberet a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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