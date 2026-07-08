Apéro Concert Café des Sports Chamberet

Informations pratiques

Chamberet

Apéro Concert

Café des Sports 7 boulevard Masmonteil Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Apéro Concert au Café des Sports, animé par l’orchestre DEAL’M.

Possibilité de se restaurer sur place. .

Café des Sports 7 boulevard Masmonteil Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 37 17

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze