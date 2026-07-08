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Apéro Concert Café des Sports Chamberet

jeudi 23 juillet 2026 · Café des Sports · Chamberet

Apéro Concert Café des Sports Chamberet

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café des Sports
Adresse
7 boulevard Masmonteil
Ville
19370 Chamberet
Département
Corrèze
Tarif

Chamberet

Apéro Concert

Café des Sports 7 boulevard Masmonteil Chamberet Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Apéro Concert au Café des Sports, animé par l’orchestre DEAL’M.
Possibilité de se restaurer sur place.   .

Café des Sports 7 boulevard Masmonteil Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 37 17 

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Chamberet a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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