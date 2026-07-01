AGENDA · Châtel-Montagne
Apéro concert Restaurant »Le 16 Arts » Châtel-Montagne
samedi 11 juillet 2026 · Restaurant ''Le 16 Arts'' · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Apéro concert
Restaurant »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-28 2026-08-12
Repas avec animation musicale.
.
Restaurant »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17 mairie@chatel-montagne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dinner with live music.
L’événement Apéro concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations
À voir aussi à Châtel-Montagne (Allier)
- Concert Ensemble PYXIS Place Alphonse Corre Châtel-Montagne 8 juillet 2026
- Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 12 juillet 2026
- Concert Les flûtes en vacances Châtel-Montagne 23 juillet 2026
- Spectacle de feu Châtel-Montagne 1 août 2026
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Châtel-Montagne 8 août 2026