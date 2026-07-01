Informations pratiques

Châtel-Montagne

Apéro concert

Restaurant »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-28 2026-08-12

Repas avec animation musicale.

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Restaurant »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17 mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Dinner with live music.

L’événement Apéro concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations