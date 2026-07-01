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AGENDA · Châtel-Montagne

Apéro concert Restaurant  »Le 16 Arts » Châtel-Montagne

samedi 11 juillet 2026 · Restaurant ''Le 16 Arts'' · Châtel-Montagne

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Restaurant ''Le 16 Arts''
Adresse
1 rue Julien Charpentier
Ville
03250 Châtel-Montagne
Département
Allier
Tarif
35 35 35

Châtel-Montagne

Apéro concert

Restaurant  »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-28 2026-08-12

Repas avec animation musicale.
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Restaurant  »Le 16 Arts » 1 rue Julien Charpentier Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 72 17  mairie@chatel-montagne.fr

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English :

Dinner with live music.

L’événement Apéro concert Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations

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