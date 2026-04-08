Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne

Châtel-Montagne

Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman

Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les + de 8 ans de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicaps .

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-09 2026-05-23 2026-07-12

Découvrez Châtel-Montagne, un village chargé d’histoire !

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Office de tourisme de Châtel-Montagne 15 place Alphonse Corre Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Discover Châtel-Montagne, a village steeped in history!

L’événement Visite guidée Mémoires d’un village d’antan Châtel-Montagne et son joyau roman Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations