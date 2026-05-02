Informations pratiques

Châtel-Montagne

Exposition Broder le vivant

Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-02

Découvrez les œuvres et l’univers de Sarah Tollec une artiste plasticienne, illustratrice et poétesse.

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Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr

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English :

Discover the works and world of Sarah Tollec: a visual artist, illustrator, and poet.

L’événement Exposition Broder le vivant Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations