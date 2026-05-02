Exposition Broder le vivant Châtel-Montagne
jeudi 2 juillet 2026 · Châtel-Montagne
Informations pratiques
Châtel-Montagne
Exposition Broder le vivant
Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-02
Découvrez les œuvres et l’univers de Sarah Tollec une artiste plasticienne, illustratrice et poétesse.
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Salle Rufus, Office de tourisme de Châtel-Montagne Châtel-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 89 contact@vichydestinations.fr
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English :
Discover the works and world of Sarah Tollec: a visual artist, illustrator, and poet.
L’événement Exposition Broder le vivant Châtel-Montagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Vichy Destinations
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