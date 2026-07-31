Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux
dimanche 13 septembre 2026 · Rieupeyroux
Informations pratiques
Rieupeyroux
Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis
2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Apéro concerts
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Reprise de morceaux pop-rock et de chansons en version acoustique
Un répertoire original des années 60 à aujourd’hui en anglais et en français. Antoine et Clément revisitent des classiques et créent, grâce à leurs guitares et leurs voix, une atmosphère intimiste et conviviale, une ambiance chaleureuse. .
2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr
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English :
Acoustic covers of pop-rock songs and other songs
L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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