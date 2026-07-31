Informations pratiques

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Reprise de morceaux pop-rock et de chansons en version acoustique

Un répertoire original des années 60 à aujourd’hui en anglais et en français. Antoine et Clément revisitent des classiques et créent, grâce à leurs guitares et leurs voix, une atmosphère intimiste et conviviale, une ambiance chaleureuse. .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75 rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Acoustic covers of pop-rock songs and other songs

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)