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Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux

dimanche 13 septembre 2026 · Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Adresse
2, route du Foirail
Ville
12240 Rieupeyroux
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit Apéro concerts

Rieupeyroux

Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis

2, route du Foirail Rieupeyroux Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Apéro concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Reprise de morceaux pop-rock et de chansons en version acoustique
Un répertoire original des années 60 à aujourd’hui en anglais et en français. Antoine et Clément revisitent des classiques et créent, grâce à leurs guitares et leurs voix, une atmosphère intimiste et conviviale, une ambiance chaleureuse.   .

2, route du Foirail Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 60 75  rencontresalacampagne@wanadoo.fr

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English :

Acoustic covers of pop-rock songs and other songs

L’événement Apéro concert du Festival de cinéma Duo Myosotis Rieupeyroux a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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