Apéro-concert folk anatolien – Özgür, Musée des Beaux-Arts (MBA), Draguignan

Apéro-concert folk anatolien – Özgür Jeudi 30 juillet, 19h30 Musée des Beaux-Arts (MBA) Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:30:00+02:00 – 2026-07-30T21:30:00+02:00

Özgür joue du saz et chante depuis son plus jeune âge.

Il s’est produit dans de nombreux lieux d’Istanbul, la ville où il est né et a grandi.

Ses influences sont multiples et cosmopolites, aux frontières du folk et du rock psychédélique.

Özgür est accompagné par Baron Retif, en connection méditerranéenne.

19h30 – Concert gratuit dans le square du musée

Durée 2h

Musée des Beaux-Arts (MBA) 9 rue de la République, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 98 10 26 85 https://mba-draguignan.fr/ Le Musée des Beaux-Arts de Draguignan est le principal musée municipal de la ville de Draguignan, ancienne préfecture du Var jusqu’en 1974. Situé dans le centre historique de la commune, il est installé depuis 1888 dans l’ancien palais d’été de Monseigneur du Bellay, évêque de Fréjus de 1739 à 1766.

Apéro-concert folk anatolien – Özgür