Informations pratiques

Hérisson

Apéro-concert Les Gars de Passage

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Lundi 3 août, Les Gars de Passage proposeront un concert de chansons festives francophones dans le cadre des apéro-concert des lundis d’été au Hérisson Social Club.

.

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Monday, August 3, Les Gars de Passage will perform a concert of festive French-language songs as part of the summer Monday “apéro-concert” series at the Hérisson Social Club.

L’événement Apéro-concert Les Gars de Passage Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme