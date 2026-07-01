Concert Le Petit Orléans Place de la République Hérisson
mercredi 29 juillet 2026 · Place de la République · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Concert Le Petit Orléans
Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le groupe Le Petit Orléans viendra de Toulouse pour un concert de jazz New Orléans, le 29 juillet.
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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23
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English :
As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the band Le Petit Orl%E9ans will travel from Toulouse to perform a New Orleans jazz concert on July 29.
L’événement Concert Le Petit Orléans Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme
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