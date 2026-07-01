Concert Le Petit Orléans Place de la République Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Concert Le Petit Orléans

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le groupe Le Petit Orléans viendra de Toulouse pour un concert de jazz New Orléans, le 29 juillet.

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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23

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English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the band Le Petit Orl%E9ans will travel from Toulouse to perform a New Orleans jazz concert on July 29.

L’événement Concert Le Petit Orléans Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme