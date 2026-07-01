Concert Sarbacane Place de la République Hérisson

mercredi 22 juillet 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Concert Sarbacane

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le trio berrichon Sarbacane viendra présenter ses reprises de Cabrel, le 22 juillet.

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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23

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English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the Berry-based trio Sarbacane will perform their covers of Cabrel’s songs on July 22.

L’événement Concert Sarbacane Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme