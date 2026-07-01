Concert Sarbacane Place de la République Hérisson
mercredi 22 juillet 2026 · Place de la République · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Concert Sarbacane
Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le trio berrichon Sarbacane viendra présenter ses reprises de Cabrel, le 22 juillet.
.
Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the Berry-based trio Sarbacane will perform their covers of Cabrel’s songs on July 22.
L’événement Concert Sarbacane Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Hérisson (Allier)
- Soirée mexicaine Rue Gambetta Hérisson 18 juillet 2026
- Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas Hérisson 18 juillet 2026
- 60ème Festival de Musique en Bourbonnais Ensemble Vedado Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson 19 juillet 2026
- Apéro-concert The Zonky’s place Joseph Lesage Hérisson 20 juillet 2026
- 60ème Festival de Musique en Bourbonnais Quartet Tzigane Église Saint-Pierre de Châteloy Hérisson 26 juillet 2026