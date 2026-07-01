Soirée mexicaine Rue Gambetta Hérisson
samedi 18 juillet 2026 · Rue Gambetta · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Soirée mexicaine
Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter d’une soirée mexicaine avec apéro, repas et musique dans une ambiance conviviale. Olé !
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72 info@herissonsocialclub.fr
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English :
Come enjoy a Mexican evening with drinks, dinner, and music in a friendly atmosphere. Olé!
L’événement Soirée mexicaine Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme
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