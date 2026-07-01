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AGENDA · Hérisson

Soirée mexicaine Rue Gambetta Hérisson

samedi 18 juillet 2026 · Rue Gambetta · Hérisson

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Gambetta
Adresse
Hérisson Social Club
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Soirée mexicaine

Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Venez profiter d’une soirée mexicaine avec apéro, repas et musique dans une ambiance conviviale. Olé !
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Rue Gambetta Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 09 72  info@herissonsocialclub.fr

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English :

Come enjoy a Mexican evening with drinks, dinner, and music in a friendly atmosphere. Olé!

L’événement Soirée mexicaine Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme

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