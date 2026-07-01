Informations pratiques

Hérisson

Apéro-concert The Zonky’s

place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Lundi 20 juillet, le groupe The Zonky’s proposera un concert de ska aux sonorités jazz dans le cadre des apéro-concert des lundis d’été au Hérisson Social Club.

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place Joseph Lesage Hérisson Social Club Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 73 37 96 info@herissonsocialclub.fr

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English :

On Monday, July 20, the band The Zonky’s will perform a jazz-infused ska concert as part of the summer Monday apéro-concert series at the Hérisson Social Club.

L’événement Apéro-concert The Zonky’s Hérisson a été mis à jour le 2026-06-29 par Montluçon Tourisme