Informations pratiques

Hérisson

Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas

Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas… par la compagnie Ton und Kischen le samedi 18 juillet à 21h au château d’Hérisson.

Prix libre.

.

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 mairie-herisson@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performance: *Once Upon a Time… or Maybe Not?* by the Ton und Kischen theater company on Saturday, July 18, at 9:00 p.m. at the Château d’Hérisson.

Pay what you can.

L’événement Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme