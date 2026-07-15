Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas Hérisson
samedi 18 juillet 2026 · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas
Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Spectacle IL ÉTAIT UNE FOIS et peut-être pas… par la compagnie Ton und Kischen le samedi 18 juillet à 21h au château d’Hérisson.
Prix libre.
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Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45 mairie-herisson@wanadoo.fr
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English :
Performance: *Once Upon a Time… or Maybe Not?* by the Ton und Kischen theater company on Saturday, July 18, at 9:00 p.m. at the Château d’Hérisson.
Pay what you can.
L’événement Spectacle IL ETAIT UNE FOIS et peut-être pas Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme
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