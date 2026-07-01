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AGENDA · Hérisson

Concert Poop in the wood Place de la République Hérisson

mercredi 15 juillet 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Auberge Le Médiéval
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert Poop in the wood

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, le groupe local Poop in the wood viendra présenter ses reprises des années 90/2000, le 15 juillet.
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Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23 

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English :

As part of the %E9t%E9 concert series at the M%E9di%E9val, the local band Poop in the Wood will perform its covers of songs from the ’90s and 2000s on July 15.

L’événement Concert Poop in the wood Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme

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