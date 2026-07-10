UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérisson

Concert George Buche Place de la République Hérisson

mercredi 5 août 2026 · Place de la République · Hérisson

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place de la République
Adresse
Auberge Le Médiéval
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert George Buche

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Dans le cadre des concerts d’été au Médiéval, George Buche .donnera un concert de chanson folk polyphonique le 5 août.
  .

Place de la République Auberge Le Médiéval Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 60 04 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %E9t%E9 concerts at the M%E9di%E9val, George Buche will give a concert of polyphonic folk songs on August 5.

L’événement Concert George Buche Hérisson a été mis à jour le 2026-07-10 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Hérisson (Allier)