UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hérisson

Concert Shamane L’Insubmersible Hérisson

vendredi 31 juillet 2026 · L'Insubmersible · Hérisson

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
L'Insubmersible
Adresse
18 rue de crochepot
Ville
03190 Hérisson
Département
Allier
Tarif

Hérisson

Concert Shamane

L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

SHAMANE est un groupe de musique instrumentale qui incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage musical transcendant les frontières musicale.
  .

L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SHAMANE is an instrumental band that embodies the raw, captivating energy of a musical journey that transcends musical boundaries.

L’événement Concert Shamane Hérisson a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Hérisson (Allier)