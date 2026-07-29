Concert Shamane L’Insubmersible Hérisson
vendredi 31 juillet 2026 · L'Insubmersible · Hérisson
Informations pratiques
Hérisson
Concert Shamane
L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
SHAMANE est un groupe de musique instrumentale qui incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage musical transcendant les frontières musicale.
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L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
SHAMANE is an instrumental band that embodies the raw, captivating energy of a musical journey that transcends musical boundaries.
L’événement Concert Shamane Hérisson a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme
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