Concert Shamane L’Insubmersible Hérisson

Informations pratiques

Hérisson

Concert Shamane

L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

SHAMANE est un groupe de musique instrumentale qui incarne l’énergie brute et envoûtante d’un voyage musical transcendant les frontières musicale.

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L’Insubmersible 18 rue de crochepot Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

SHAMANE is an instrumental band that embodies the raw, captivating energy of a musical journey that transcends musical boundaries.

L’événement Concert Shamane Hérisson a été mis à jour le 2026-07-25 par Montluçon Tourisme