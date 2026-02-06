Apéro Concert Lili Em

25 Place des artistes Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Venez passer un moment convivial au Krill autour d’un verre avec Lili Em, vendredi 17 avril dès 18h30.

Des mélodies délicates, une voix de velours et des mots ciselés Lili Em fait partie de ces artistes qui capturent dès la première note. Autrice compositrice interprète, héritière d’une enfance baignée de chanson française et de folk, elle transforme ses sensations en chansons lumineuses, douces et légèrement piquantes.

Multi-instrumentiste et touche-à-tout créative (dessin, animation, scénographie), elle façonne des concerts immersifs où son univers prend vie.

Son premier EP, produit avec Vivien Bouchet (Zazie, Daho, Edith Fambuena), révèle une artiste déjà singulière, portée par une écriture sensible et des mélodies qui restent en tête longtemps après l’écoute.

Entrée gratuite

Réservations des Assiettes Apéro: 05 65 77 68 06 / krill@onet-le-chateau.fr .

25 Place des artistes Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie +33 5 65 77 68 06 krill@onet-le-chateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a drink with Lili Em at Le Krill, Friday April 17 from 6.30pm.

L’événement Apéro Concert Lili Em Onet-le-Château a été mis à jour le 2026-02-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)