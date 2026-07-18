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AGENDA · Saint-Dié-des-Vosges

Apéro concert Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges

dimanche 19 juillet 2026 · Pub London Tavern · Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Pub London Tavern
Adresse
16 rue joseph Mengin
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Apéro concert

Pub London Tavern 16 rue joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Plusieurs concerts vous sont proposés par le London Tavern durant la période estivale.Tout public
0  .

Pub London Tavern 16 rue joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 78 24 85  guiotjordan1@gmail.com

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English :

The London Tavern is hosting several concerts this summer.

L’événement Apéro concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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