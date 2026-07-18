Apéro concert Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Apéro concert

Pub London Tavern 16 rue joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Plusieurs concerts vous sont proposés par le London Tavern durant la période estivale.Tout public

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Pub London Tavern 16 rue joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 78 24 85 guiotjordan1@gmail.com

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English :

The London Tavern is hosting several concerts this summer.

L’événement Apéro concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES