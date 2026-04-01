Cloyes-les-Trois-Rivières

Apéro créatif

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:30:00

fin : 2026-04-24 21:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Initiez-vous pas à pas à l’acrylique lors d’un atelier avec Miss Sakana, tout en partageant un apéritif. Inscription à la Maison des Trois Rivières.

25 .

Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

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English :

Join Miss Sakana for a step-by-step acrylic workshop, while sharing an aperitif. Registration at Maison des Trois Rivières.

L’événement Apéro créatif Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN