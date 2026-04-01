Apéro créatif Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro créatif Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 24 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro créatif
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Initiez-vous pas à pas à l’acrylique lors d’un atelier avec Miss Sakana, tout en partageant un apéritif. Inscription à la Maison des Trois Rivières.
25 .
Gîte du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
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English :
Join Miss Sakana for a step-by-step acrylic workshop, while sharing an aperitif. Registration at Maison des Trois Rivières.
L’événement Apéro créatif Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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