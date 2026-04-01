Cloyes-les-Trois-Rivières

Après-midi festif au Jardin des Cultures

Jardin des Cultures Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez participer à la remise en état du Jardin des Cultures à Romilly-sur-Aigre, dans une ambiance conviviale et festive ! Ce jardin des Cultures doit devenir un point d’intérêt sur le chemin Au fil de l’Aigre mais aussi un lieu d’échanges, de partage et de transmission de connaissances.

Dans le cadre du projet global de valorisation de la Vallée de l’Aigre et l’ouverture prochaine de l’école Nature à Romilly-sur-Aigre, La Maison des Trois Rivières, en partenariat avec la commune de Cloyes les Trois Rivières et l’association Le Chant des Coquelicots, souhaite redonner vie au Jardin des Cultures qui a fonctionné pendant plusieurs années, jusqu’à la fermeture de l’école.

Agriculteurs, enfants et habitants, venez participer à son embellissement pour que ce jardin vive et devienne un lieu convivial !

Chaque contribution sera la bienvenue.

Inscription à la Maison des Trois Rivières.

Apporter pelle , binette et gants.

Goûter offert. .

Jardin des Cultures Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

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English :

Come and help restore the Jardin des Cultures in Romilly-sur-Aigre, in a friendly, festive atmosphere! Registration at Maison des Trois Rivières.

L’événement Après-midi festif au Jardin des Cultures Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN