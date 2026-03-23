Concert Barocco Nuevo

Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Un très beau concert voix-orgue-accordéon dans un programme inhabituel qui va de Purcell et Bach à Piazzola et à la chanson argentine. L’occasion aussi d’entendre le remarquable orgue de l’église Saint-Georges. Avec Rémy Brès-Feuillet, contre-ténor et accordéon, et Etienne berny à l’orgue.

Concert organisé par ORFEO 28, une associationpour la promotion de la musique en général, de l’art lyrique et des jeunes artistes auprès d’un public large et non urbain. 15 .

Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 41 86 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A beautiful voice-organ-accordion concert in an unusual program ranging from Purcell and Bach to Piazzola and Argentinian chanson. It’s also an opportunity to hear the remarkable organ of Saint-Georges church. With Rémy Brès-Feuillet, counter-tenor and accordion, and Etienne berny on organ.

L’événement Concert Barocco Nuevo Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GRAND CHATEAUDUN