Concert Barocco Nuevo Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Barocco Nuevo Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 25 avril 2026.
Concert Barocco Nuevo
Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Un très beau concert voix-orgue-accordéon dans un programme inhabituel qui va de Purcell et Bach à Piazzola et à la chanson argentine. L’occasion aussi d’entendre le remarquable orgue de l’église Saint-Georges. Avec Rémy Brès-Feuillet, contre-ténor et accordéon, et Etienne berny à l’orgue.
Concert organisé par ORFEO 28, une associationpour la promotion de la musique en général, de l’art lyrique et des jeunes artistes auprès d’un public large et non urbain. 15 .
Eglise Saint-Georges Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 41 86 87
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English :
A beautiful voice-organ-accordion concert in an unusual program ranging from Purcell and Bach to Piazzola and Argentinian chanson. It’s also an opportunity to hear the remarkable organ of Saint-Georges church. With Rémy Brès-Feuillet, counter-tenor and accordion, and Etienne berny on organ.
L’événement Concert Barocco Nuevo Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-03-23 par OT GRAND CHATEAUDUN
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