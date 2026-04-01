Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge Cloyes-les-Trois-Rivières
Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 25 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge
La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
À la découverte des amphibiens et autres petites bêtes qui peuplent les zones humides de la Vallée de l’Aigre, en
compagnie de Sylvie, conservatrice bénévole du site. Animation proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels
Centre-Val de Loire, dans le cadre de Fréquence Grenouille.
Prévoir des bottes.
Inscription obligatoire avant le 23 avril midi. .
La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48
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English :
Discover the amphibians and other small creatures that inhabit the wetlands of the Vallée de l’Aigre, in the company of Sylvie, a volunteer curator
with Sylvie, the site?s volunteer conservator. Organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels
Centre-Val de Loire, as part of the Fréquence Grenoui
L’événement Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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