Cloyes-les-Trois-Rivières

Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

À la découverte des amphibiens et autres petites bêtes qui peuplent les zones humides de la Vallée de l’Aigre, en

compagnie de Sylvie, conservatrice bénévole du site. Animation proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels

Centre-Val de Loire, dans le cadre de Fréquence Grenouille.

Prévoir des bottes.

Inscription obligatoire avant le 23 avril midi. .

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

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English :

Discover the amphibians and other small creatures that inhabit the wetlands of the Vallée de l’Aigre, in the company of Sylvie, a volunteer curator

with Sylvie, the site?s volunteer conservator. Organized by the Conservatoire d?Espaces Naturels

Centre-Val de Loire, as part of the Fréquence Grenoui

L’événement Sortie découverte Les grenouilles du Moulin Rouge Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN