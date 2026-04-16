Cloyes-les-Trois-Rivières

On Sème en Fête 3e édition

Le Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Pendant deux jours, le Pré d’Autheuil se transformera en un lieu vivant pour célébrer la nature, la créativité et les rencontres. Habitants, curieux, petits et grands sont invités à venir semer, fabriquer, échanger et partager. Au programme ateliers autour du vivant, constructions végétales, décou

Samedi 25 avril:

Dès 10h00 le Pré prend forme

À partir de 18h00 soirée au Pré, ouverture de la buvette et Entrée au dé, une manière ludique d’entrer dans la danse… et dans l’esprit du lieu .

Concert à 20h00 Albin Foret Raconteux d’chansons , Un univers sensible et poétique pour accompagner la tombée du jour.

Dimanche 26 avril

Une journée pour faire vivre le Pré plantations & jardinage, étiquetage des plantations, embellissement du sous-bois, atelier toilettes écologiques, créations, aménagements…

Repas partagé le midi chacune, chacun apporte une spécialité sucrée ou salée… pour composer ensemble un beau buffet du vivant.

Buvette au fil de la journée. .

Le Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lechantdescoquelicots28@gmail.com

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English :

For two days, the Pré d?Autheuil will be transformed into a living place to celebrate nature, creativity and encounters. Residents, the curious, young and old are invited to come and sow, make, exchange and share. On the program: workshops on living things, plant-based constructions, discoveries

L’événement On Sème en Fête 3e édition Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN