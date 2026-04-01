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Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières

Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières

Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 18 avril 2026.

Adresse : La Maison des Trois Rivières

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Cloyes-les-Trois-Rivières

Café créatif La linogravure

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Laissez place à votre imagination pour réaliser vos plus belles estampes dans le cadre de cet atelier animé par Eve Rodot.
5  .

La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17  attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

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English :

Give free rein to your imagination and create your most beautiful prints in this workshop led by Eve Rodot.

L’événement Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN

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