Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières
Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 18 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Café créatif La linogravure
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Laissez place à votre imagination pour réaliser vos plus belles estampes dans le cadre de cet atelier animé par Eve Rodot.
5 .
La Maison des Trois Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr
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English :
Give free rein to your imagination and create your most beautiful prints in this workshop led by Eve Rodot.
L’événement Café créatif La linogravure Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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