Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante

Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Romilly en Fête organise sa 40ème brocante dans les rues du village.

Une Buvette-Restauration sera disponible sur place. .

Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 72 39 99 romillyenfete@gmail.com

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English :

Romilly en Fête organizes its 40th flea market in the streets of the village.

L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN