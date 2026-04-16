Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rues du village

Ville : 28220 Cloyes-les-Trois-Rivières

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif :

Cloyes-les-Trois-Rivières

Brocante

Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Romilly en Fête organise sa 40ème brocante dans les rues du village.
Une Buvette-Restauration sera disponible sur place.   .

Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 72 39 99  romillyenfete@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Romilly en Fête organizes its 40th flea market in the streets of the village.

L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)