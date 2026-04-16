Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières
Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 26 avril 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Brocante
Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Romilly en Fête organise sa 40ème brocante dans les rues du village.
Une Buvette-Restauration sera disponible sur place. .
Rues du village Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 72 39 99 romillyenfete@gmail.com
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English :
Romilly en Fête organizes its 40th flea market in the streets of the village.
L’événement Brocante Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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