Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée pédestre

Ecole Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée pédestre proposée par l’Association des anciens pompiers de Le Mée. Départ de 8h30 à 9h30 dans la cour de l’école, 3 circuits de 4km, 10km et 15km.

Inscriptions sur place.

Ravitaillements.

Apéritif offert à l’arrivée. 3 .

Ecole Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 83 95 38

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English :

Hiking organized by the Association des anciens pompiers de Le Mée. Departure from 8:30 to 9:30 am in the school yard, 3 circuits of 4km, 10km and 15km.

L’événement Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN