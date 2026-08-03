Apéro créatif Hobbies et compagnie Royan
vendredi 4 septembre 2026 · Hobbies et compagnie · Royan
Informations pratiques
Royan
Apéro créatif
Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-26 20:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Détendez-vous autour d’un apéro créatif et choisissez votre activité parmi la peinture sur céramique, la peinture ou la mosaïque. Choisissez votre pièce, personnalisez-la et laissez parler votre créativité.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07 contact@hobbiesetcompagnie.com
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English :
Relax over a creative aperitif and choose your activity from ceramic painting, painting, or mosaic art. Choose your piece, personalize it, and let your creativity run wild.
L’événement Apéro créatif Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan
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