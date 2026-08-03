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AGENDA · Royan

Apéro créatif Hobbies et compagnie Royan

vendredi 4 septembre 2026 · Hobbies et compagnie · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Hobbies et compagnie
Adresse
46 av des Tilleuls
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 35

Royan

Apéro créatif

Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04 18:30:00
fin : 2026-09-26 20:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Détendez-vous autour d’un apéro créatif et choisissez votre activité parmi la peinture sur céramique, la peinture ou la mosaïque. Choisissez votre pièce, personnalisez-la et laissez parler votre créativité.
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Hobbies et compagnie 46 av des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 54 69 07  contact@hobbiesetcompagnie.com

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English :

Relax over a creative aperitif and choose your activity from ceramic painting, painting, or mosaic art. Choose your piece, personalize it, and let your creativity run wild.

L’événement Apéro créatif Royan a été mis à jour le 2026-07-28 par Mairie de Royan

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