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Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès

Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès

Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès vendredi 12 juin 2026.

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

La Salvetat-Peyralès

Apéro Cuicuiz

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Venez tester vos connaissances ornithologiques !
Les Entreprenant.e.s et l’association Amassa soutiennent la Ligue de Protection des Oiseaux et tous ses petits petits protégés !
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Entrée libre, ouvert à tous et toutes    .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63  contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

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Les Entreprenant.e.s and the Amassa association support the Ligue de Protection des Oiseaux and all its little protégés!

L’événement Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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