La Salvetat-Peyralès

Apéro Cuicuiz

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez tester vos connaissances ornithologiques !

Les Entreprenant.e.s et l’association Amassa soutiennent la Ligue de Protection des Oiseaux et tous ses petits petits protégés !

Rendez-vous en famille, ou entre amis, pour un moment ludique et convivial où il sera question d’identifier nos amis volatiles.

Trilles, roucoulades et autres gazouillis, saurez-vous les reconnaître ?

Entrée libre, ouvert à tous et toutes .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and test your ornithological knowledge!

Les Entreprenant.e.s and the Amassa association support the Ligue de Protection des Oiseaux and all its little protégés!

L’événement Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)