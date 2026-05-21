Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès
Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès vendredi 12 juin 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro Cuicuiz
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez tester vos connaissances ornithologiques !
Les Entreprenant.e.s et l’association Amassa soutiennent la Ligue de Protection des Oiseaux et tous ses petits petits protégés !
Rendez-vous en famille, ou entre amis, pour un moment ludique et convivial où il sera question d’identifier nos amis volatiles.
Trilles, roucoulades et autres gazouillis, saurez-vous les reconnaître ?
Entrée libre, ouvert à tous et toutes .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and test your ornithological knowledge!
Les Entreprenant.e.s and the Amassa association support the Ligue de Protection des Oiseaux and all its little protégés!
L’événement Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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