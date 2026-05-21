La Salvetat-Peyralès

Diffusion sonore n°3 l’église de Bibal

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Ecoute d’un documentaire sonore réalisé à la Salvetat Peyralès, suivi d’une discussion avec le président de l’association de sauvegarde de cette église, Flemming Fleinhert.

Le 26 février 1863, 43 chefs de famille des villages voisins se réunirent dans une ferme et décidèrent de bâtir une église à Bibal. Malgré l’opposition violente du curé de La Salvetat et de l’évêque de Rodez, elle fut tout de même bâtie et terminée dès décembre 1864. Mais il fallut attendre l’année 1868 pour que l’évêque vienne la confirmer et 1869 pour être solennellement bénite tant les dissensions étaient fortes .

Aujourd’hui, une poignée d’habitants rassemblés en association œuvre pour préserver ce patrimoine local et le faire vivre. Un bel endroit à découvrir aux environs de La Salvetat-Peyralès.

Participation libre. Séance d’écoute suivie d’un moment d’échange, de partage et de convivialité. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Listen to a sound documentary made at La Salvetat Peyralès, followed by a discussion with Flemming Fleinhert, president of the church?s conservation association.

L’événement Diffusion sonore n°3 l’église de Bibal La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)