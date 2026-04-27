Apéro du Directeur Giffaumont-Champaubert
Apéro du Directeur Giffaumont-Champaubert mercredi 13 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Apéro du Directeur
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Tout public
Hervé, notre Directeur, vous invite à partager un apéritif gourmand en salle des machines à sous. Un moment convivial pour échanger, poser vos questions et découvrir en avant-première toutes nos nouveautés. Rejoignez-nous pour passer un vrai moment de bonne humeur et de partage avec la Direction ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Apéro du Directeur Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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