Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox Joinville
Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox Joinville jeudi 23 juillet 2026.
Joinville
Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Tout public
Apéro du jeudi du 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox
Préparez-vous à vivre une soirée gourmande et festive au château du Grand Jardin !
Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme d’un groupe musical talentueux.
Pour ce troisième apéro, retrouvez
Ana ka & Jeffrey Hennox
Les 2 artistes Folk/rock vous embarquent dans un voyage à travers le temps où se croise la profondeur du blues, l’authenticité du folk et l’énergie du rock.
Au menu
– Box dégustation prestige d’Henriot,
– Fraises des Comptoirs,
– Terrines, tartinables et pickles de légume de L’épicurieuse,
– Saucissons de Saucissons Chillet,
– Pizzas napolitaines de 400 degrés,
– Fromages de chèvre d’Astrid Di Tullio,
– Couscous du Restaurant La vallée (Dalila),
– Un large choix de gourmandises sucrées et salées de Laetibiscuit cookies, mini-cakes, brownies, napolitains, tartes poire amandine et muffins.
Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires
Le pique-nique est interdit.
Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville
À voir aussi à Joinville (Haute-Marne)
- Fête de la musique Joinville 19 juin 2026
- Fête de la musique à Joinville Joinville 19 juin 2026
- Dimanche de caractère VG Entre 1900 et 1920 Commerces Joinville à la belle époque Joinville 21 juin 2026
- Joyeux Anniversaire ! Joinville 22 juin 2026
- Le quai des bouquinistes à Joinville Joinville 27 juin 2026