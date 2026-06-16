Joinville

Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tout public

Apéro du jeudi du 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox

Préparez-vous à vivre une soirée gourmande et festive au château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme d’un groupe musical talentueux.

Pour ce troisième apéro, retrouvez

Ana ka & Jeffrey Hennox

Les 2 artistes Folk/rock vous embarquent dans un voyage à travers le temps où se croise la profondeur du blues, l’authenticité du folk et l’énergie du rock.

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Terrines, tartinables et pickles de légume de L’épicurieuse,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Fromages de chèvre d’Astrid Di Tullio,

– Couscous du Restaurant La vallée (Dalila),

– Un large choix de gourmandises sucrées et salées de Laetibiscuit cookies, mini-cakes, brownies, napolitains, tartes poire amandine et muffins.

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro du jeudi 23 juillet Ana Ka & Jeffrey Hennox Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville