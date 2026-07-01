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Cinéma à l’auditoire Animo Rigolo Joinville

mardi 21 juillet 2026 · Joinville

Cinéma à l’auditoire Animo Rigolo Joinville

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Adresse
Auditoire de Joinville
Ville
52300 Joinville
Département
Haute-Marne
Tarif
7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Joinville

Cinéma à l’auditoire Animo Rigolo

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Tout public
Découvrez le nouveau film Animo Rigolo à 16h30 à l’auditoire de Joinville (40min).

Synopsis Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala ! Synopsis du film principal Zoobox Les eaux montent… il est temps pour toutes les espèces d’animaux d’embarquer sur de grands bateaux ! Kerala, une enfant kangourou impatiente et curieuse attend son tour. Elle est très excitée à l’idée de découvrir ses compagnons de voyage. Mais une fois à bord, elle ne trouve plus ses parents…

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. A partir de 3 ans   .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69 

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire Animo Rigolo Joinville a été mis à jour le 2026-07-12 par Antenne de Joinville

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