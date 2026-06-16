Joinville

Apéro du jeudi 30 juillet Sorbet Citron

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Préparez-vous à vivre une soirée gourmande et festive au château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme d’un groupe musical talentueux.

Pour ce quatrième apéro, retrouvez Sorbet Citron

Sorbet Citron est un groupe de reprises Pop/Rock des années 80 aux années 2000. Les artistes reprennent vos titres préférés afin d’animer vos soirées et partager leur passion avec vous. Pour vous laisser d’inoubliables souvenirs en Musique…

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Terrines, tartinables et pickles de légume de L’épicurieuse,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Couscous du Restaurant La vallée (Dalila),

– Fromages de chèvre d’Astrid Di Tullio,

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Apéro du jeudi 30 juillet Sorbet Citron Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville