Informations pratiques

Joinville

Cinéma à l’auditoire DISCLOSURE DAY

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Tout public

Découvrez le nouveau film DISCLOSURE DAY à 20h à l’auditoire de Joinville (2h25).

Synopsis: Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable…

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire DISCLOSURE DAY Joinville a été mis à jour le 2026-07-12 par Antenne de Joinville