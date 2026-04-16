Joinville

Brocante Parc du Petit Bois à Joinville

Parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Au cœur de la fête foraine, venez découvrir 50 à 100 exposants à cette brocante joinvilloise au parc du petit bois (face au Château du Grand Jardin)

Sur place restauration, buvette, parking et manèges.

8h 17h pour les visiteurs

6h 17h pour les exposants .

Parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 24 91 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Brocante Parc du Petit Bois à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne de Joinville