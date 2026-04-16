Brocante Parc du Petit Bois à Joinville Joinville
Brocante Parc du Petit Bois à Joinville Joinville dimanche 26 avril 2026.
Joinville
Brocante Parc du Petit Bois à Joinville
Parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Au cœur de la fête foraine, venez découvrir 50 à 100 exposants à cette brocante joinvilloise au parc du petit bois (face au Château du Grand Jardin)
Sur place restauration, buvette, parking et manèges.
8h 17h pour les visiteurs
6h 17h pour les exposants .
Parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 24 91 19
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English :
L’événement Brocante Parc du Petit Bois à Joinville Joinville a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne de Joinville
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