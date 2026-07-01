Cinéma à l’auditoire Toy Story 5 Joinville
mardi 21 juillet 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
Cinéma à l’auditoire Toy Story 5
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Tout public
Découvrez le nouveau film Toy Story à 18h à l’auditoire de Joinville (1h42).
Synopsis Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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English :
L’événement Cinéma à l’auditoire Toy Story 5 Joinville a été mis à jour le 2026-07-12 par Antenne de Joinville
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