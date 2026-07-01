Informations pratiques

Joinville

Cinéma à l’auditoire Toy Story 5

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Tout public

Découvrez le nouveau film Toy Story à 18h à l’auditoire de Joinville (1h42).

Synopsis Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !

Ouverture de la billetterie dès 30 minutes avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma à l’auditoire Toy Story 5 Joinville a été mis à jour le 2026-07-12 par Antenne de Joinville