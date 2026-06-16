Joinville

Apéro du jeudi 6 août Youngblood

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Tout public

Préparez-vous à vivre 8 soirées gourmandes et festives au Château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme de groupes musicaux talentueux.

Pour ce premier apéro, retrouvez

Youngblood

Le groupe Pop/rock embarque son public dans un répertoire vibrant, entre incontournables français et tubes internationaux de Coldplay à Ed Sheeran, en passant par Muse, Téléphone ou Goldman — de quoi faire chanter et danser tout le monde.

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Fromages de chèvre de Astrid Di Tullio,

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

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English :

L’événement Apéro du jeudi 6 août Youngblood Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville