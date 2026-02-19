Apéro et concert avec le groupe CJ express Moustier

Apéro et concert avec le groupe CJ express

Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La commune de Moustier organise pour vous un concert avec le groupe CJ Express accompagné d’un apéro, de quoi profiter et grignoter ensemble. Entrée dans un autre univers ambiant avec un style de musique irlandaise et de la Nouvelle-Orléans. Plus d’informations sur l’évènement à venir.

Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com

English : Apéro et concert avec le groupe CJ express

The commune of Moustier is organizing a concert with the group CJ Express, accompanied by an aperitif, for you to enjoy and nibble together. Enter another ambient universe with a style of Irish and New Orleans music. More information on the event to come.

