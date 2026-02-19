Fête de village Moustier
Fête de village Moustier samedi 12 septembre 2026.
Fête de village
Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux à la fête de village de la commune de Moustier ! Venez profiter et vous amuser tous ensemble. Plus d’informations à venir.
Venez nombreux à la fête de village de la commune de Moustier ! Venez profiter et vous amuser tous ensemble. Plus d’informations à venir. .
Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de village
Come one, come all to the Moustier village fête! Come and join in the fun. More information to come.
L’événement Fête de village Moustier a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Pays de Lauzun