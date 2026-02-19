Fête de village

Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Venez nombreux à la fête de village de la commune de Moustier ! Venez profiter et vous amuser tous ensemble. Plus d’informations à venir.

Venez nombreux à la fête de village de la commune de Moustier ! Venez profiter et vous amuser tous ensemble. Plus d’informations à venir. .

Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de village

Come one, come all to the Moustier village fête! Come and join in the fun. More information to come.

L’événement Fête de village Moustier a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Pays de Lauzun