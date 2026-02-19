Après midi cabaret Moustier

Après midi cabaret

Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La commune de Moustier vous invite à venir une après-midi à son spectacle saisissant, proposant une ambiance joviale débordant de danse. Plus d’informations à venir !

Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com

English : Après midi cabaret

The village of Moustier comes alive for the village fête organized by the Comité d’la Fête association. On Saturday: artists’ and craftsmen’s market, bingo, couscous meal and garage sale on Sunday. Don’t forget to bring your cutlery for the meal. More information to come!

