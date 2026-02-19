Vide-greniers de Moustier en fête Moustier

Vide-greniers de Moustier en fête

À l’occasion de la fête du village organisée par l’association Comité d’la Fête, venez nombreux au vide-greniers. Programme à venir.

Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com

English : Vide-greniers de Moustier en fête

For the village fête organized by the Comité d’la Fête association, come along to the garage sale. Program to follow.

