Vide-greniers de Moustier en fête Moustier
Vide-greniers de Moustier en fête Moustier samedi 12 septembre 2026.
Vide-greniers de Moustier en fête
Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
À l’occasion de la fête du village organisée par l’association Comité d’la Fête, venez nombreux au vide-greniers. Programme à venir.
À l’occasion de la fête du village organisée par l’association Comité d’la Fête, venez nombreux au vide-greniers. Programme à venir. .
Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers de Moustier en fête
For the village fête organized by the Comité d’la Fête association, come along to the garage sale. Program to follow.
L’événement Vide-greniers de Moustier en fête Moustier a été mis à jour le 2026-02-20 par OT du Pays de Lauzun