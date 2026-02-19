Soirée fête de la musique

Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La commune de Moustier vous invite à venir à sa première soirée pour la fête de la musique, venez nombreux profiter de cette belle ambiance musicale et faire la fête ! Plus d’informations à venir.

Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com

English : Soirée fête de la musique

The commune of Moustier invites you to come along to its first Fête de la Musique party. Come one, come all, and enjoy the music and party! More information to come.

L’événement Soirée fête de la musique Moustier a été mis à jour le 2026-02-22 par OT du Pays de Lauzun