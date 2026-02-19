Soirée fête de la musique Moustier
Soirée fête de la musique Moustier dimanche 21 juin 2026.
Soirée fête de la musique
Chemin de Ronde Moustier Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
La commune de Moustier vous invite à venir à sa première soirée pour la fête de la musique, venez nombreux profiter de cette belle ambiance musicale et faire la fête ! Plus d’informations à venir.
Chemin de Ronde Moustier 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 27 11 00 comitedlafetemoustier@hotmail.com
English : Soirée fête de la musique
The commune of Moustier invites you to come along to its first Fête de la Musique party. Come one, come all, and enjoy the music and party! More information to come.
