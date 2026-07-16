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Apéro guinguette à la ferme de Fanny La Ferme de Fanny Montélimar

jeudi 16 juillet 2026 · La Ferme de Fanny · Montélimar

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Ferme de Fanny
Adresse
49 chemin de Villepre
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

Apéro guinguette à la ferme de Fanny

La Ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13

Venez vous détendre et vous rafraîchir autour d’un petit verre avec ou sans alcool. Musique et bonne ambiance seront au rendez-vous !
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La Ferme de Fanny 49 chemin de Villepre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 56 29 36 

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English :

Come relax and cool off with a drink—alcoholic or non-alcoholic. There’ll be music and a great atmosphere!

L’événement Apéro guinguette à la ferme de Fanny Montélimar a été mis à jour le 2026-07-13 par Montélimar Tourisme Agglomération

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