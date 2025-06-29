Touques

Apéro Jazz La Canne à Swing

Place de la mairie Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 800 concerts en France et à l’étranger), la Canne à Swing présente cet été ses nouvelles compositions, et très prochainement un troisième album.

Pendant la saison estivale, chaque vendredi, la Ville de Touques organise des concerts jazzy avec un nouvel artiste chaque semaine.

Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 800 concerts en France et à l’étranger), la Canne à Swing présente cet été ses nouvelles compositions, et très prochainement un troisième album.

Son répertoire est très varié autour de la musique swing manouche, valses, tangos, chansons françaises en instrumental. Un beau voyage résolument très swing. .

Place de la mairie Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Apéro Jazz La Canne à Swing

After playing the repertoire of Django Reinhardt and gypsy jazz (more than 800 concerts in France and abroad), La Canne à Swing is presenting its new compositions this summer, with a third album in the very near future.

L’événement Apéro Jazz La Canne à Swing Touques a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville